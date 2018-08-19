Arafat'a intikaller başladı

MEKKE (AA) - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan milyonlarca hacı adayı Arafat'a çıkmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk hacı adaylarının Arafat'a intikalini ikindi namazının ardından başlattı. Hacı adayları bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi burada geçirecek, sabah namazını Arafat'ta kılıp vakfe duasına kadar Kuran'ı Kerim okuyup dua edecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yapacağı vakfe duasının ardından Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da hacılar ibadet ve dualarına devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, hacı adaylarının son görevlerini yapmak üzere Arafat'a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, 575 otobüsle tüm hacı adaylarının Arafat'a intikallerini sağlayacaklarını söyledi.

Hacı adaylarını taşıyan otobüslere yol göstermek için önemli 50 noktaya ışıklı yol göstericiler koyduklarını dile getiren Bircan, "Arkadaşlarımız hacı adaylarımızı taşıyan otobüslere yol göstererek intikallerin sorunsuz bir şekilde sağlanması için çalışacak." dedi.