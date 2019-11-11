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Arafat'ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın Gazze Şeridi'nin batısında 6 yıl kaldığı ev, gösterişten uzak mütevazi dizaynı ve sade eşyalarıyla dikkati çekiyor - Gazze'deki Yasir Arafat Kurumu Müdürü Musa el-Vezir: - "Evde çok vakit geçirmezdi. Filistin davasına ilişkin gelişmelerle meşgul olurdu. Kendi hayatıyla çok ilgilenmezdi. Yemeğini de ofisindeyken yerdi"

NUR EBU IYŞE - Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat’ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor.

Filistin davasının en önemli simgesi olan "Ebu Ammar" künyeli Arafat'ın, Gazze'nin batısında 6 yıl kaldığı ev, gösterişten uzak mütevazi dizaynı ve sade eşyalarıyla dikkati çekiyor.

Evi AA muhabirine gezdiren Gazze'deki Yasir Arafat Kurumu Müdürü Musa el-Vezir, Arafat'ın, 1995'ten 2001 yılına kadar bu evde kaldığını, daha sonra Batı Şeria'ya geçtiğini belirtti.

Filistin liderinin evi kendi mülkü haline getirmeyi reddettiğini ve kendisine bu teklifle gelenlere "şahsi değil kamu malı olduğu" vurgusunda bulunduğunu anlatan Vezir, Arafat'ın bu eve genelde gece uyumak için uğradığını ifade etti.

- Sade ve mütevazi bir ev

Orta halli gelir düzeyine sahip bir ailenin yaşayacağı şekilde sade ve mütevazi eşyaların bulunduğu evde Arafat'ın kıyafetlerini AA muhabirine gösteren Vezir, "Bunlar çok sıradan, her Filistinlinin rahatlıkla alıp giyebileceği türden kıyafetlerdi. Hiçbiri marka değildi. Fiyatları çok uygundu." dedi.

Filistinli liderin yatak odasını gezdirirken Vezir, Arafat'ın, İsrail'in yatak odasının hemen yakınına düzenlediği hava saldırılarına rağmen kum çuvallarından başka koruma kabul etmediğini anlattı.

Yan odada bulunan ahşap çalışma masasını ise Arafat'ın eşi Süha'nın kullandığını ve burada sosyal çalışmalar üzerine kafa yorduğunu ifade eden Vezir, daha sonra çalışma masasının hemen karşısına konulan Arafat'ın resmi evrakları ve 1994 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü Sertifikası'nı gösterdi.

- Vaktinin çoğunu ev dışında geçiriyordu

Filistinli liderin bazı vakitler yaptığı kahvaltı dışında evde yemek yemediğini ve vaktinin çoğunu ev dışında geçirdiğini aktaran Vezir, bu nedenle oturma salonunda sembolik çok fazla bir şey bulunmadığını söyledi.

Vezir, "Evde çok vakit geçirmezdi. Filistin davasına ilişkin gelişmelerle meşgul olurdu. Kendi hayatıyla çok ilgilenmezdi. Yemeğini de ofisindeyken yerdi." ifadesini kullandı.

Evin girişine yakın bir bölümde sergilenen onlarca ödül, plaket, Filistin haritası ve Kudüs'le ilgili sembolik hediyeler hakkında ise Vezir, Arafat'a ne zaman ve nasıl takdim edildiklerine ilişkin malumat sahibi olmadıklarını söyledi.

Vezir, "Bunlar hakkında detaylı bilgimiz yok. Çünkü Arafat, 2001 yılında Ramallah'a gitti. 3 yıl sonra da vefat etti. Daha sonra ise Filistin'de siyasi bölünmüş yılları başladı. (2007)" diye konuştu.

- Orta Doğu'nun en önemli liderlerindendi

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te 75 yaşında vefat etti.

Filistin'in ilk Devlet Başkanı olan Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. Ramallah'a defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise hala tartışma konusu.

Kendine özgü kıyafetleri ve karizmasıyla Orta Doğu’nun en önemli liderlerinden biri olarak gösterilen Arafat, son nefesine kadar halkının bağımsızlığı için mücadele etti.

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Gazze Yasir Arafat

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