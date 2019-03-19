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Arakan Ulusal Partisinin eski başkanına 22 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Arakanlı Müslümanlara yönelik aşırıcı görüşleriyle de tanınan Arakan milliyetçisi Aye Maung, vatana ihanet ve iftiradan 22 yıl hapse mahkum edildi

Myanmar'da 2018'de halkı kışkırtan bir konuşma yaparak vatana ihanetten suçlu bulunan Arakan Ulusal Partisinin eski başkanı Aye Maung, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Arakanlı Müslümanlara yönelik aşırıcı görüşleriyle de bilinen Arakan milliyetçisi Aye Maung, eyaletin başkenti Sittwe'de görülen davada vatana ihanet ve iftiradan 22 yıl hapse mahkum edildi.

Aynı davada yargılanan yazar Wai Hin Aung'a da 22 yıl hapis cezası verildi.

Aye Maun ve Wai Hin Aung, Ocak 2018'de Rathedaung bir toplantıda yaptıkları konuşmalardan sonra tutuklanmıştı. Aye Maung, toplantıda, merkezi yönetimin Arakanlılara "köle" gibi davrandığını belirterek, halkın silahlı mücadele başlatmasının zamanı olduğunu söylemişti.

Konuşmadan bir gün sonra göstericiler kısa süreliğine bir hükümet binasını ele geçirmiş, polisin açtığı ateşte 9 kişi ölmüştü.

Kararların, Arakan Ordusu örgütüyle güvenlik güçleri arasında ocak ayından bu yana çatışmaların yaşandığı eyalette gerilimi arttırabileceği ifade ediliyor.

Arakan Ordusu örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan Ordusu'nu terörist örgüt ilan etmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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22 yıl hapis cezası arakan Aye Maung Myanmar

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