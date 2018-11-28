'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

Polisi harekete geçiren olay Emniyet'e yapılan bir şikayetle ortaya çıktı. Kendisini telefonla arayan bir firmadan Kuran-ı Kerim siparişi verdiğini, ancak kargoyla kağıt parçaları geldiğini söyleyen mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şebekenin 0850'li bir numara ile çağrı merkezinden arama yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. ŞEBEKE ELEBAŞI BELİRLENDİ Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, araştırmalarda çağrı merkezinin Bağcılar ve Yenibosna'daki iki adreste olduğu anlaşıldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarından şebekenin elebaşının Adnan S. olduğu anlaşıldı. Şebeke elebaşının kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sabriye Ö.'nün de çağrı merkezindeki çalışmaları organize ettiği tespit edildi. DİNİ GÜNLER Siber Polisi operasyon öncesi şebekenin şebekenin çalışmasının detaylarını da ortaya koydu. İddiaya göre şebeke üyeleri, binlerce telefon numarasının bulunduğu bir data üzerinden çalışma yapıyordu.

Özellikle önemli bazı dini günlerde aramalar yoğunlaşıyordu. Aranan kişilere, günün önemi anlatılarak, Kuran-ı Kerim ya da dini kitap tavsiyesinde bulunuluyor. Ardından kitaplarda kampanya olduğu söyleniyordu. SEVAPLARINI ANLATIYORLAR! İddiaya göre, şebeke üyeleri önlerindeki bir nottan o dini günde yapılacak ibadetlerin neler olduğunu ve sevaplarını dahi anlatıyordu. Karşıdaki kişiyi ikna etmek için kendisini “Hoca” olarak tanıtan şebeke üyeleri “kitap bedelinin yüzde 10'unu Arakan ve Filistin'deki Müslümanlara gönderiyoruz” diyordu. TESPİT EDİLEN 2 MİLYON 700 BİN LİRAYIK VURGUN! Polis ekipleri kitap almayı kabul edenlere kredi kartı ve kapıda ödeme şansı sunan şebeke üyelerinin kargo ile kağıt parçaları gönderdiğini de yapılan çalışma ile tespit etti. O kargoların gönderim yerinin ise Esenler'de bir adres olduğu tespit edildi. Araştırmada şebekenin bu şekilde 8 ayda 29 bin 600 kişiyi aradığı tespit edilen şebekenin 2 milyon 700 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI