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'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da çağrı merkezi kuran ve telefonla aradıkları kişilere, Kuran-ı Kerim ve dini kitap sattıklarını ifade ederek siparişlere kağıt parçası gönderen bir şebeke polis ekiplerinin operasyonu sonrasında çökertildi. İnsanların dini duygularını sömüren, 'Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara gönderiyoruz' yalanıyla 3 milyon lira vurgun yapan çete elebaşının lüks bir yatta, adına yazılan şarkılarla doğum gününü kutladığı görüntüler de ortaya çıktı.

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

Polisi harekete geçiren olay Emniyet'e yapılan bir şikayetle ortaya çıktı. Kendisini telefonla arayan bir firmadan Kuran-ı Kerim siparişi verdiğini, ancak kargoyla kağıt parçaları geldiğini söyleyen mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şebekenin 0850'li bir numara ile çağrı merkezinden arama yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

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ŞEBEKE ELEBAŞI BELİRLENDİ

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, araştırmalarda çağrı merkezinin Bağcılar ve Yenibosna'daki iki adreste olduğu anlaşıldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarından şebekenin elebaşının Adnan S. olduğu anlaşıldı. Şebeke elebaşının kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sabriye Ö.'nün de çağrı merkezindeki çalışmaları organize ettiği tespit edildi.

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DİNİ GÜNLER

Siber Polisi operasyon öncesi şebekenin şebekenin çalışmasının detaylarını da ortaya koydu. İddiaya göre şebeke üyeleri, binlerce telefon numarasının bulunduğu bir data üzerinden çalışma yapıyordu.

Özellikle önemli bazı dini günlerde aramalar yoğunlaşıyordu. Aranan kişilere, günün önemi anlatılarak, Kuran-ı Kerim ya da dini kitap tavsiyesinde bulunuluyor. Ardından kitaplarda kampanya olduğu söyleniyordu.

SEVAPLARINI ANLATIYORLAR!

İddiaya göre, şebeke üyeleri önlerindeki bir nottan o dini günde yapılacak ibadetlerin neler olduğunu ve sevaplarını dahi anlatıyordu. Karşıdaki kişiyi ikna etmek için kendisini “Hoca” olarak tanıtan şebeke üyeleri “kitap bedelinin yüzde 10'unu Arakan ve Filistin'deki Müslümanlara gönderiyoruz” diyordu.

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TESPİT EDİLEN 2 MİLYON 700 BİN LİRAYIK VURGUN!

Polis ekipleri kitap almayı kabul edenlere kredi kartı ve kapıda ödeme şansı sunan şebeke üyelerinin kargo ile kağıt parçaları gönderdiğini de yapılan çalışma ile tespit etti. O kargoların gönderim yerinin ise Esenler'de bir adres olduğu tespit edildi. Araştırmada şebekenin bu şekilde 8 ayda 29 bin 600 kişiyi aradığı tespit edilen şebekenin 2 milyon 700 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.

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26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber Polisi operasyon için yeterli delilleri toplayınca savcılık talimatıyla harekete geçti. Çağrı merkezleri ve deponun da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Şebeke elebaşı ile kız arkadaşının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NOTLARLA İKNA ETMİŞLER

Ekipler çağrı merkezinde yapılan aramalarda, şebekenin aradıkları kişileri ikna etmek için kullanıkları notları da buldu. Notların çağrı merkezinde çalışanların masalarına yapıştırılmış olduğu belirtildi. Aranan kişilerin bu bu notlarla ikna edildiği dile getirildi. Şebeke elebaşının çalışanlara performans listesi de yaptığı belirlendi.

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LÜKS YATTA PARTİ

İnsanların dini duygularını istismar eden şebekenin elebaşının doğum gününü lüks bir yatta düzenlenen partiyle kutladığı görüntüler de ortaya çıktı. Yatta dans ederek kutlama yapanların çoğunun çağrı merkezi çalışanı olması dikkat çekti. Çete yöneticilerinin elde ettikleri haksız kazançla gece kulüplerinde eğlencelere katıldıkları da öne sürüldü. Şebeke üyelerinden bir kadının çağrı merkezinde, başına taktığı takke, eline aldığı tesbih ve tefle zikir takliti yaptığı bir görüntü de ortaya çıktı.

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ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şebeke elebaşı Adnan S. ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükmü uyulandı. Şebekeden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da şikayetçi olduğu öğrenildi.

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arakan Filistin dolandırıcılık Çağrı Merkezi istanbul

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ülkede cezalar sadece sıradan garıban ınsanlara var var boyle nıtelıklı dolandırıcılara ceza yok olsaydı bu itler boyle dolandırıcılık hırsızlık gasp yapamazlardı ve bunlara falakayı sonra as bunları bak nasıl oluyor sonra boyle dını duygularla hırsızlık yapanları bulabılecekmısın ulkede
Din eşittir para dini satanlar saltanat içinde inananlar sefillik içinde
NORMAL TOPLAYANLARDA HAYRINA TOPLAMIYOR . YÜZDE 20 Yİ CEBE ATIYOR . AMA BAKANLIK GÖRMÜYOR BUNLARI .
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