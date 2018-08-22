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Arakan'da buruk Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Myanmar'ın Arakan eyaletinde abluka altında yaşamaya mahkum edilen Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde abluka altında yaşamaya mahkum edilen Müslümanlar, Kurban Bayramı'na buruk girdi.

Arakan'ın Sittwe kentinde, Myanmar güçlerince giriş ve çıkışları kontrollü şekilde yapılan Sünger Aungmingalar bölgesinde yaşayan Müslümanlar, 1878 yılında inşa edilen Tacettin Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Namazdan sonra başta Arakan'da Budist çeteler tarafından katledilen, yerinden, yurdundan edilen, başka ülkelere sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara ve dünyanın diğer bölgelerinde zulüm gören Müslümanlara dua edildi.

Dua esnasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kurban organizasyonu kapsamında Sittwe kentinde bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de Müslümanlarla bayramlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
arakan Cansuyu kurban bayramı Myanmar

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