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Arakan'daki çatışmalarda 4 bin 500'den fazla kişi yerinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:58 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Arakan ordusu" olarak nitelendirilen grup ile Myanmar ordusu arasında bugün yaşanan çatışmaların 4 bin 500'den fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ile "Arakan ordusu" olarak nitelendirilen grup arasında çıkan çatışmalarda bir günde 4 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Haq, bugün Arakan ordusu ve Myanmar güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 4 bin 500'den fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.

"Arakan ordusu"nun, Buthidaung kentinde 4 Ocak'ta polis noktalarına saldırıları üzerine son günlerde çatışmaların yaşandığını ifade eden Haq, geçen aralık ayında birkaç yüz kişinin Buthidaung ve Rathedaung'da evlerine geri döndüğü ancak yaşanan çatışmalar nedeniyle tekrar yerlerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Haq, yerlerinden edilenlerin Kyauktaw, Ponnagyun, Rathedaung ve Buthidaung'da manastırlar ile diğer ortak alanlarda barındığını kaydetti.

BM Myanmar İnsani İşler Koordinatörlüğüne geçici olarak atanan Knut Ostby de Arakan ve kuzeyindeki durumun son derece endişe verici olduğunu vurgulayarak, 4 Ocak'ta yaşanan şiddet olayları ve kayıplardan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

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