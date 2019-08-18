'Arakanlı Çocuk ve Genç Mültecilerin Geleceği Tehlikede'

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Myanmar’da yaşadıkları baskı ve zulmün ardından Bangladeş’teki kamplara yerleştirilen mülteci çocuklarının son iki yılını değerlendiren kapsamlı bir rapor yayınladı.
UNICEF raporunda, Arakanlı çocuk ve gençlerin daha umutlu bir geleceğe sahip olması için daha kaliteli eğitime ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Yeterli eğitim verilmemesi ve kişisel becerilerinin geliştirilmemesi halinde Arakanlı çocuk ve genç mültecilerin geleceğinin çok ciddi riskler taşıdığı öne sürüldü.
UNICEF’in raporunda Bangladeş'te mülteci kamplarında bulunan yaklaşık 745 bin mültecinin arasında bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sorunun acilen çözümlenmesi gerektiği belirtildi.
UNICEF Direktörü Henrietta H. Fore Arakanlı, çocuk ve genç mültecilerin becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimleri konusunda şimdiye kadar bir şeyler yapılmış olsa da, çalışmaların Arakanlı çocuk gençlerin hayatta kalmalarını sağlamak için yeterli olmadığını söyledi.
Fore, yeterli eğitim verilemeyen Arakanlı genç ve çocukların uzun vadeli geleceklerini güvence altına almak için, ihtiyaç duydukları kaliteli eğitimin sağlanması, kişisel becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Fore” Mülteci krizi sürdükçe, çocuklar ve gençler hayatta kalmak için daha fazla çaba göstermek zorunda kalıyor. Eğitim verilmeyen, becerileri yeterince geliştirilmeyen çocukların gelecekleri çok büyük risk ve tehlikeler taşıyor.” dedi.
UNICEF raporuna göre, 4 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 280 bin Arakanlı mülteci çocuk eğitim alabiliyor.
Bu çocuklardan 192 bini okulda eğitim alıyor. Diğerleri ise eğitimlerini geçici öğrenim merkezlerinde alıyor.
Bölgede mülteci çocukların eğitim gördüğü 2 bin 167 okul var. 25 binden fazla çocuk ise herhangi bir eğitim programına katılmıyor.
15 ile 18 yaşındaki çocukların büyük bir bölümü ise hiçbir eğitim alamıyor. UNICEF bu yaş gurubundaki çocukların eğitim alamamasını ise çok büyük bir tehlike olarak değerlendiriyor.
UNICEF raporunda genç ve çocukların yeterince eğitim alamamaları halinde uyuşturucu kaçakçıları, insan tacirleri ve uluslararası fuhuş tacirlerinin eline düşebileceğini belirtiyor.
UNICEF, mülteci kadın ve kızların özellikle geceleri cinsel taciz ve istismarla karşı karşıya kaldığını da kaydetti.
Raporda UNICEF’in Arakanlı çocuk ve gençler için diğer bir hedefinin de kız çocuklarının erken evlilik de dahil olmak üzere onları birçok riskten korumak olduğu yazıyor.
Bangladeş’teki kamplarda kalan mültecilerin yaşam koşullarının oldukça güç olduğu ayrıca bölgenin uzun bir süre muson yağmurlarının etkisinde kalmasının da şartları daha da zorlaştırdığı kaydedildi.
Kamplarda bambu ve brandalardan yapılan barınaklarda kalan mültecilerin muson yağmurlarının olumsuz etkilerini en şiddetli bir şekilde yaşadıkları ifade edildi.
UNICEF'e göre, bu yıl 21 Nisan ile 18 Temmuz tarihleri arasında mülteci kamplarında aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 42 mültecinin yaralandığı, 10 mültecinin de öldüğü belirtildi.
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