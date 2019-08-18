'Arakanlı Çocuk ve Genç Mültecilerin Geleceği Tehlikede'

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Myanmar’da yaşadıkları baskı ve zulmün ardından Bangladeş’teki kamplara yerleştirilen mülteci çocuklarının son iki yılını değerlendiren kapsamlı bir rapor yayınladı.

UNICEF raporunda, Arakanlı çocuk ve gençlerin daha umutlu bir geleceğe sahip olması için daha kaliteli eğitime ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Yeterli eğitim verilmemesi ve kişisel becerilerinin geliştirilmemesi halinde Arakanlı çocuk ve genç mültecilerin geleceğinin çok ciddi riskler taşıdığı öne sürüldü.

UNICEF’in raporunda Bangladeş'te mülteci kamplarında bulunan yaklaşık 745 bin mültecinin arasında bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sorunun acilen çözümlenmesi gerektiği belirtildi.

UNICEF Direktörü Henrietta H. Fore Arakanlı, çocuk ve genç mültecilerin becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimleri konusunda şimdiye kadar bir şeyler yapılmış olsa da, çalışmaların Arakanlı çocuk gençlerin hayatta kalmalarını sağlamak için yeterli olmadığını söyledi.

Fore, yeterli eğitim verilemeyen Arakanlı genç ve çocukların uzun vadeli geleceklerini güvence altına almak için, ihtiyaç duydukları kaliteli eğitimin sağlanması, kişisel becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Fore” Mülteci krizi sürdükçe, çocuklar ve gençler hayatta kalmak için daha fazla çaba göstermek zorunda kalıyor. Eğitim verilmeyen, becerileri yeterince geliştirilmeyen çocukların gelecekleri çok büyük risk ve tehlikeler taşıyor.” dedi.