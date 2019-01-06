Arakanlı ikizleri Türk doktorlar hayata döndürdü

Anne karnında kalpleri duran Arakanlı ikizler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Sahra Hastanesi'ndeki Türk doktorların çabalarıyla hayata döndü.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 haftalık hamile bir kadın Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'ne getirildi.

"Preeklemsi" ve "eklemsi" nöbeti geçiren hastanın ikiz gebeliği olduğu ancak bebeklerden fetal kalp sesi alınamadığı belirlendi.

Hasta acil olarak sezaryene alınırken, ikiz bebeklerin kalbi Türk doktorların gayretiyle tekrar çalıştırıldı.

Arakanlı ikiz bebeklerden erkeğe "Amaorara" kıza ise "Ameorara" ismi verildi.

Bebekler, hastanede kuvözlere alındı ve tedavilerine başlandı. Bir gün sonra bebeklere anne sütü verilmeye, iki gün sonra da dış ortamda anneleri tarafından emzirilmeye başlandı.

Durumu iyi olan anne ve bebekleri hastaneden taburcu edildi.

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Öte yandan, Myanmar'daki sistematik katliamdan kaçan yüz binlerce Arakanlı mülteci Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışıyor.