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Arakanlı kadınlar TDV eğitim kurslarında meslek öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bangladeş Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açılan dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi.Türkiye Diyanet Vakfı, ülkelerinde şiddetten kaçarak Bangladeş’teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bangladeş Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açılan dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi.
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkelerinde şiddetten kaçarak Bangladeş’teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor. Vakıf tarafından, kamplarda yaşayan kadınların zamanlarını değerlendirmeleri ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla açılan dikiş atölyesine katılan 40 Arakanlı kadın, mezun oldu.
Günü yardım kuyruklarında veya hiçbir şey yapmadan geçiren Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların birçoğu, başta Türkiye’den bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren STK’ların katkılarıyla, eğitimden, meslek edindirme kurslarına kadar pek çok sosyal aktivitelere katılma imkânı buluyor. Özellikle çocuklar ve kadınlar için hiçbir sosyal imkânın bulunmadığı kamplarda, kadın ve erkeklerin düzenli işleri ya da meslekleri yok. Çocuklar ise eğitimden mahrum durumda.
Kamplarda yaşayan Arakanlı kadınlar için meslek edindirme ve maddi durumlarına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan dikiş atölyesi kurslarına katılan kadınlar üç aylık eğitimin ardından kurstan mezun olarak, sertifika almaya hak kazandı. Ayrıca kursiyerlere bir dikiş makinesi de hediye edildi. Kursiyerler tarafından atölyede dikilen kıyafetler ise kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.
Arakanlı ailelerin, kamplardaki en önemli sorunlarından biri olan hijyen nedeniyle, ciddi hastalıklar baş gösteriyor. Türkiye Diyanet Vakfı açtığı meslek edindirme kursları kapsamında dikiş atölyesinin yanı sıra, Türk Tepesi diye adlandırılan bölgede bir de sabun atölyesi kurdu. Kamplarda yaşayan mülteciler tarafından atölyede üretilen sabunlar kamp bölgesinde yaşayan ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.
TDV Yurt dışı Hayri Hizmetler Uzmanı Abdullah Uçak, buradaki insanların meslek edinmeleri için kurulan atölyeler sayesinde, kursiyerlerin evlerine döndüklerinde bu işi yapabileceğini belirterek, "Bizim hedefimiz insanlara temel insani yardım malzemesinin yanı sıra hem sosyal olarak hem de eğitimlerine katkı sağlamak” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı ailelerin yaşadığı Bangladeş kampları içerisinde mültecilerin temiz suya ulaşımından, eğitime kadar pek çok alanda yaşam şartlarını iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

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