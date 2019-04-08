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Arakanlı mülteci grubu Malezya'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

Erkeklerden oluşan 41 kişilik Arakanlı mülteci grubu Malezya'nın kuzeyindeki Perlis eyaletine geldi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya polisi, Myanmar'daki çatışmalardan kaçan Arakanlı Müslüman mülteci grubunun deniz yoluyla ülkeye geldiğini bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, erkeklerden oluşan 41 kişilik Arakanlı mülteci grubunun ülkenin kuzeyindeki Perlis eyaletinden sahile çıktığı belirtildi.

Mülteciler polise verdikleri ifadede 200'den fazla Arakanlı mülteciyi taşıyan büyük bir tekneyle Tayland'dan yola çıktıklarını, ardından 47 kişinin Perlis'e ulaşmak üzere daha küçük bir tekneye aktarıldığını ifade etti.

Teknedeki 6 kişinin sahile çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu, büyük teknedeki diğer mültecilerin halen Tayland sularında olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Kadın ve çocuklardan oluşan 34 kişilik bir başka Arakanlı mülteci grubu 2 Mart'ta aynı sahile ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı mülteciler Malezya

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