Arakanlı mülteciler Myanmar'a geri gönderilmek istemiyor

COX'S BAZAR (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te Myanmar ile varılan anlaşma kapsamında Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmelerine karar verilen Arakanlı mülteciler yeterli güvence sağlanmadan ülkelerine geri dönmeyi reddediyor.

Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan bin kadar mülteci, bugün itibarıyla hayata geçirilmeye başlanması beklenilen yeniden yerleştirme planını protesto etti.

Unchiprang Kampı'nda Bangladeşli bir yetkilinin elindeki hoparlörle mültecileri geri dönüş planına ikna etmeye çalıştığı görüldü. Mültecilere hitap eden yetkili, "Sizin için her şeyi ayarladık. Burada 6 otobüs var, ayrıca kamyonlarımız, gıdamız da var. Bunların hepsi sizin için. Gitmeyi kabul ederseniz sizi sınırdaki geçiş kampına götüreceğiz." dedi.

Yüzlerce mülteci, yetkiliye hep bir ağızdan "Gitmeyeceğiz!" diye bağırarak yanıt verdi.

Bangladeşli yetkililer mültecilerin gönüllü olması halinde ilk grupların nakledilmesine bugün başlanabileceğini belirtti ancak mültecilerin hiçbiri Birleşmiş Milletlerin (BM) de onaylamadığı geri dönüş planına sıcak bakmadığından bu durum olası görülmüyor.