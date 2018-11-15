HABER

Arakanlı mülteciler Myanmar'a geri gönderilmek istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Bangladeş'teki kamplarda yaşayan bin kadar mülteci yeniden yerleştirme planını protesto etti

COX'S BAZAR (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te Myanmar ile varılan anlaşma kapsamında Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmelerine karar verilen Arakanlı mülteciler yeterli güvence sağlanmadan ülkelerine geri dönmeyi reddediyor.

Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan bin kadar mülteci, bugün itibarıyla hayata geçirilmeye başlanması beklenilen yeniden yerleştirme planını protesto etti.

Unchiprang Kampı'nda Bangladeşli bir yetkilinin elindeki hoparlörle mültecileri geri dönüş planına ikna etmeye çalıştığı görüldü. Mültecilere hitap eden yetkili, "Sizin için her şeyi ayarladık. Burada 6 otobüs var, ayrıca kamyonlarımız, gıdamız da var. Bunların hepsi sizin için. Gitmeyi kabul ederseniz sizi sınırdaki geçiş kampına götüreceğiz." dedi.

Yüzlerce mülteci, yetkiliye hep bir ağızdan "Gitmeyeceğiz!" diye bağırarak yanıt verdi.

Bangladeşli yetkililer mültecilerin gönüllü olması halinde ilk grupların nakledilmesine bugün başlanabileceğini belirtti ancak mültecilerin hiçbiri Birleşmiş Milletlerin (BM) de onaylamadığı geri dönüş planına sıcak bakmadığından bu durum olası görülmüyor.

Bangladeş ile Myanmar arasında varılan anlaşma uyarınca ilk etapta Myanmar tarafından "dönüşüne onay verilen" 2 bin 200 Arakanlının yeniden yerleştirilmesi öngörülüyordu ancak geri dönüşüne onay verilen mültecilerin hiçbiri BM koruması olmadan Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmek istemiyor.

Bangladeş hükümeti, hiçbir mültecinin geri dönmeye zorlanmayacağına dair güvence vermişti.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

- Arakanlı Müslümanlar topraklarına dönemiyor

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için 23 Kasım 2017'de anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması bu süreçte ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede BM tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içinde Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu ancak Arakanlı Müslümanların eve dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu.

Yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için anlaşma uygulamada işlevsiz kaldı.

Öte yandan, Myanmar'da uğradıkları zulümden canlarını zor kurtararak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar, kendilerine vatandaşlık başta olmak üzere belirli haklar verilmedikçe ve güvenliklerinden emin olmadıkça Myanmar'a dönmek istemiyor.

Kamplardaki hayatlarının Myanmar'da uğradıkları zulümle karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu düşünen Arakanlı Müslümanlar, tüm zorluklara rağmen Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (2)
Çömlek ustası, 82 yaşında mesleği gelecek nesillere taşımak için torna başındaÇömlek ustası, 82 yaşında mesleği gelecek nesillere taşımak için torna başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arakanlı mülteciler arakanlı müslümanlar Bangladeş Myanmar yeniden yerleşim anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Korkunç olay! Ölümden döndü

Korkunç olay! Ölümden döndü

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.