Arakanlı mültecilerden "soykırımı" inkar eden Suu Çii'ye tepki

COX'S BAZAR (AA) - Arakanlı mülteciler, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmasına katılan Nobel ödüllü Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin, soykırımı inkar etmesine tepki gösterdi.

Cox's Bazar kenti yakınlarında bulunan Maynar Guna bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı sakinleri, Suu Çii'yi UAD'ye verdiği ifadesinde yalan söylemekle suçladı.

Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Muhammed Mohibullah, "Dünya, soykırım yapılmadığı iddialarını kanıtlar ışığında değerlendirecek." dedi.

Mohibullah, kendilerine yapılanlarla ilgili kanıtların herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, "Hırsız, hırsız olduğunu asla kabul etmez ama adalet kanıtla sağlanır." diye konuştu.

Suu Çii'nin yalan söylediğini vurgulayan Mohibullah, "Suu Çii yalan söylese de bundan kaçamayacak. Adaletle yüzleşecek. Dünya, ona karşı harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Kamptaki mültecilerden Nur Kemal de "Ordu, insanları kordon altına aldı ve ateş açarak öldürdü, yaktı. Bu soykırım değil mi?" diye sordu.