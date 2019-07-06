Arakanlı Mültecileri Muson Yağmurları Vurdu

Yağışlardan sığınakları ciddi hasar gördüğü için ya da bir önlem olarak, yaklaşık 2.137 mültecinin başka sığınaklara taşındığı, hasarlı barınakların yeniden inşa edilmesi, onarılması ve güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

UNHCR, günlerce devam eden muson yağmurlarının bölgede 273 sığınağa zarar verdiğini ve 11 kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı. Bölgeye üç gün aralıksız yağmur yağdığı, mültecilerin çok zor bir durumda kaldıkları belirtildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) sözcüsü Herve Verhoosel, bu yıl, BM dairelerinin ve STK'larının, selin yol açabileceği toprak kaymalarını önleyecek tedbirler almaya devam ettiğini belirtti. Sözcü Verhoosel, muson yağmurlarının yaratacağı afetleri önlemek için, toprağı dengelemeye ve riski azaltmaya yardımcı olmak amacıyla 200 hektarlık kamp bölgesi boyunca yeniden ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.

Verhoosel, Cox’s Bazar’daki kamlarda binlerce mültecinin gıda stoklarının selden zarar gördüğünü, 4 bin 889 kişiye yüksek enerjili bisküvi ve sıcak yemek verdiklerini, muson yağmurlarının yol açacağı acil durumlarda ise 160 bin kişiyi beslemek için yeterli gıda kaynağa sahip olduklarını sözlerine ekledi. Bangladeş’e komşu Myanmar’dan 2017 yılından bu yana göçen Arakanlı mültecilerinin durumunu, “hala kritik” olarak değerlendiren sözcü, mültecilerin savunmasız bir durumda olduğunu söyleyerek, “Mülteciler çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İnsani yardımın kesilmesi veya azalması durumunda olumsuz şartlar daha da hızlanarak kötüleşecek. WFP her ay yaklaşık 900 bin mülteciyi beslemek zorunda. Uluslararası toplumdan destek almaksızın bunu sürdürüyoruz. Her ay 24 milyon dolar para gidiyor. Gerekli fonlar sağlanmazsa durum mülteciler için gittikçe daha fazla korkunç olabilir” diye konuştu.

