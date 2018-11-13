Arakanlı mültecilerin yeniden yerleştirilmesi planlanan ada tehlike sinyalleri veriyor

Anakaradaki en yakın yerleşime 52 kilometre, en yakın adaya 30 kilometre mesafede bulunan adaya ulaşım ancak motorlu teknelerle sağlanabiliyor.

Hükümet verilerine göre Arakanlı Müslümanları yeniden yerleştirme planı 1 yıl önce gündeme gelen dek adada kimse yaşamıyordu.

Anadolu Ajansı muhabiri adanın mülteciler için uygun olup olmadığını araştırmak üzere bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

COX'S BAZAR (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te hükümetin, komşu Myanmar'daki saldırılardan kaçarak ülkeye sığınan Arakanlı Müslüman mültecileri yerleştirmeyi planladığı Bhasan Char Adası, doğal afetlere açık olması ve ulaşım zorluğu nedeniyle mültecilerin refahı ve güvenliği açısından soru işaretleri yaratıyor.

Anakaradan ve en yakın adadan adaya ulaşmak 2 saate varan bir yolculuk yapmak gerekiyor. Kötü hava koşullarında bu süre daha da uzuyor.

"Rohingya Sorunu ve Bangladeş" kitabının yazarı Profesör Mahfuzur Rahman Akhand, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede hükümetin adanın Arakanlı mülteciler için yeni bir hapishaneye dönüşmeyeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini vurguladı.

- Nehir erozyonu

Bangladeş Donanmasının ölçümlerine göre denizden ortalama yüksekliği 2,84 metre civarındaki adada nehir erozyonu yoğun görülüyor. Orman Bakanlığı verilerine göre deniz akıntıları her yıl adadan büyük miktarda toprağın koparak ayrılmasına yol açıyor.

Arakanlı mülteciler ve uzmanlar doğal afetlerin adadaki yerleşimleri yok edebileceğinden endişeli.

Bangladeş donanmasından bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada proje alanı çevresine iki büyük sel seti inşa edileceğini ifade etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, adadaki koşulların Arakanlı mültecilerin Cox Bazar'da halihazırda yaşadığı derme çatma barınaklardan çok daha iyi koşullar sağlayacağını savundu.