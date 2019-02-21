"Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı"

ABD Ordusu Savaş Koleji Strateji Etüdler Enstitüsü'nden Dr. Azeem İbrahim, Myanmar'da ABD ve Çin arasında rekabet yaşandığını ve Arakanlı Müslümanların iki ülke arasında sıkıştığını belirtti.

Ankara Palas Buluşmaları'nda "Suriye, Arakan ve Batı'da Müslüman Olmak" isimli söyleşi düzenlendi.

Söyleşide bir konuşma yapan İbrahim, İslam coğrafyasında uzun süredir aşırıcılık ve insani krizin devam ettiğini belirterek, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin İslam dinini temsil etmediğini vurguladı. İbrahim, "İslam barış dinidir ve bunu doğru şekilde anlatmak gerekiyor." dedi.

Doğu ve batı ülkelerinde yaşayan Müslümanların önemli bir kısmının yetersiz eğitim aldığına ve dezavantajlı pozisyonda olduğuna işaret eden İbrahim, bu durumun terör örgütlerince kullanıldığını söyledi.

İbrahim, "2015'te 30 bin kişi Suriye'de DEAŞ'a katılmış ve bunun çok büyük bir kısmı Avrupa'dan geldi. Bu insanların ortak özelliği eğitimsiz, işsiz, uyuşturucu bağımlısı, toplumun dışına itilmiş ve sürekli cezaevine giriyor olmalarıdır." diye konuştu.