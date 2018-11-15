Arakanlı Müslümanlar geri dönmeye ikna edilmeye çalışılacak

COX'S BAZAR/ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Bangladeşli yetkililer, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerinin, gönüllülük esaslı olmak üzere planlandığı gibi bugün başlayacağını bildirdi.

Bangladeşli mülteci komisyonu üyesi Abül Kelam, düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin bugün öğleden sonra bir kampta Arakanlı Müslümanlarla görüşerek gönüllüleri Myanmar sınırına götüreceğini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise Myanmar'daki koşulların Arakanlı Müslümanların Bangladeş'ten güvenli dönüşü için uygun olmadığını açıkladı.

Arakan'da faaliyet gösteren az sayıdaki insani örgütten biri olan komitenin Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcisi Robert Mardini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlarla Myanmar hükümeti arasındaki çatışmanın çözülmediğini, Arakan eyaletinde "çok sayıda köyün" yıkılması nedeniyle bu kişilerin dönecek yerlerinin olmadığını ifade etti.

Mardini, "Hala koşulların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş için uygun olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Bangladeş ile Myanmar arasında varılan anlaşma uyarınca ilk etapta Myanmar tarafından "dönüşüne onay verilen" 2 bin 200 Arakanlının yeniden yerleştirilmesi öngörülüyor. Geri dönüşüne onay verilen mültecilerin hiçbiri, BM koruması olmadan Myanmar'a geri dönmek istemiyor.