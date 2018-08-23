"Arakanlı Müslümanlar için güvenlik en büyük endişe"

DİLDAR BAYKAN - Arakan Rohingya Birliği Başkanı Wakar Uddin, "Arakanlı Müslümanları için güvenlik en birincil endişe olmaya devam ediyor. Haksız tutuklamalar var. Bu Arakanlılar arasında paniğe yol açıyor ve birçoğu evlerini geride bırakarak Bangladeş'e gitmeye hazırlanıyor." açıklamasında bulundu.

Merkezi ABD'de bulunan ve bünyesinde birçok Arakanlı Müslüman kuruluşunu barındıran ARU'nun başkanı Uddin, büyük göç dalgasına yol açan 25 Ağustos olaylarının yıl dönümünde Arakan'daki son durumu ve krizde gelinen son noktayı AA muhabirine değerlendirdi.

Arakan'daki durumda büyük oranda bir gelişme kaydedilmediğini vurgulayan Uddin, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Gıda Forumu'nun ulaştırabildiği çok sınırlı yardımlar haricinde durum aynı. Arakanlı Müslümanlar için güvenlik en birincil endişe olmaya devam ediyor. Haksız tutuklamalar var. Bu Arakanlılar arasında paniğe yol açıyor ve birçoğu evlerini geride bırakarak Bangladeş'e gitmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Uddin, bazı bölgelerde yerel yönetimlerin Arakanlı Müslümanları "Bengalli" kimliği ile Ulusal Doğrulama Kartı (NVC) formlarını doldurmaya zorladığını aktararak, "Arakanlıların kimliğine 'Bengalli' ifadesinin olması, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların Bangladeş'ten göç eden yasa dışı göçmenler olduğuna dair öne sürdüğü yanlış iddiayı meşrulaştırıyor." yorumunu yaptı.