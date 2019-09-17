‘Arakanlı Müslümanlar İçin Soykırım Tehdidi Büyüyor’

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan, ‘Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma ve Gerçekleri Bulma Komisyonu’, yayınladığı son raporda, Arakanlı Müslüman azınlığa soykırım yapmak ve azınlık gurubu sistematik olarak yok etmek amacıyla işkence, zulüm ve şiddet eylemleriyle ilgili yeni delillerle ulaştıklarını açıkladı.
Bağımsız komisyonun BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunacağı raporda, Myanmar’dan Bangladeş’e sığınan 740 bin Arakanlı Müslüman olduğu ancak Mynmar’dan kaçamayan yaklaşık 600 bin Arakanlı Müslümanın ise ciddi bir soykırıma uğrama tehlikesi içinde yaşadıkları kaydedildi.
Myanmar’da 120 bini kamplarda olmak üzere toplam 600 bin Arakanlı Müslümanın durumunun gün geçtikçe zorlaştığı,
Myanmar ordusunca cinayet, tecavüz, toplu tecavüz, işkence, zorla yerinden edilme ve diğer ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları kaydedildi.
Raporda Müslümanların yaşadığı köylerinin hala yağmalandığı, 200’den fazla yerleşim biriminin tamamen yok edildiği, Ağustos 2017 ile Nisan 2019 tarihleri arasında 40 bin 600 yapının tahrip edildiği açıklandı.
Komisyon Başkanı Marzuki Darusman, raporun konseye sunulması öncesinde yaptığı açıklamada, “Soykırım tehdidi, Myanmar’da kalan Arakanlılar için hala devam ediyor” dedi.
Darusman, Myanmar hükümetini de eleştirdi, “Myanmar hükümeti soykırımın engellenmesi konusunda, soykırımın soruşturulması ve soykırıma teşebbüs edenlerin cezalandırılması için yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Bu konuda etkili bir yasa çıkarmıyor” dedi.
“Myanmar ordusu aleyhine çok sayıda delil elimizde”
Raporun Myanmar'ın kuzeyindeki uluslararası insan hakları ihlallerinin elde edilen yeni deliller çerçevesinde detaylandırıldığı kaydedildi.
Myanmar ordusunun ülkenin azınlık gruplarına karşı yıllardır uyguladığı insan hakları ihlalleri hakkında çok yeni bilgi ve delillerin son rapora eklendiği kaydedildi. Myanmar ordusunun Arakanlılar’a hala işkence, şiddet uyguladığı ayrıca ordu mensuplarınca cinsel taciz ve cinsel şiddete maruz kaldıklarının tespit edildiği belirtildi.
Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma ve Gerçekleri Bulma Komisyonu’nun, son iki yılda yaklaşık 1300 kurban ve görgü tanığıyla görüştüğü kaydedildi.
“Uluslararası mahkeme açılabilir”
BM Komisyonu’nda yer alan insan hakları uzmanı Radhika Coomaraswamy, “Myanmar'da şimdiye kadar olan ve halen meydana gelen ciddi insan hakları ihlallerine ışık tutmak için çok önemli soruşturmalar yaptık. Deliller bulduk ancak bu aşamada bunlar yeterli değil. Sorumluluk sadece mağdurlar için olmamalı, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü de korumak için sorumluların cezalandırılması da önemlidir” dedi
Komisyonun şimdiye kadar elde ettiği delilleri ve bilgileri, BM’nin Myanmar’daki Bağımsız Araştırma Mekanizmasına devrettiği kaydedildi.
BM Mekanizması gelen delil ve bulgulardan işlenmiş suçlarla ilgili gerekli kanıtı oluşturursa, Myanmar'da Arakanlılar’a yönelik şiddet ve zulüm faillerinin, ulusal, bölgesel ve uluslararası mahkemelerde yargılanmaları için soruşturma açılmasını sağlayacak.
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