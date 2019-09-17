‘Arakanlı Müslümanlar İçin Soykırım Tehdidi Büyüyor’

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan, ‘Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma ve Gerçekleri Bulma Komisyonu’, yayınladığı son raporda, Arakanlı Müslüman azınlığa soykırım yapmak ve azınlık gurubu sistematik olarak yok etmek amacıyla işkence, zulüm ve şiddet eylemleriyle ilgili yeni delillerle ulaştıklarını açıkladı.

Bağımsız komisyonun BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunacağı raporda, Myanmar’dan Bangladeş’e sığınan 740 bin Arakanlı Müslüman olduğu ancak Mynmar’dan kaçamayan yaklaşık 600 bin Arakanlı Müslümanın ise ciddi bir soykırıma uğrama tehlikesi içinde yaşadıkları kaydedildi.

Myanmar’da 120 bini kamplarda olmak üzere toplam 600 bin Arakanlı Müslümanın durumunun gün geçtikçe zorlaştığı,

Myanmar ordusunca cinayet, tecavüz, toplu tecavüz, işkence, zorla yerinden edilme ve diğer ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları kaydedildi.

Raporda Müslümanların yaşadığı köylerinin hala yağmalandığı, 200’den fazla yerleşim biriminin tamamen yok edildiği, Ağustos 2017 ile Nisan 2019 tarihleri arasında 40 bin 600 yapının tahrip edildiği açıklandı.