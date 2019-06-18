Arakanlı Müslümanlar konusunda BM'ye eleştiri

Birleşmiş Milletler'in (BM) talebiyle hazırlanan bağımsız raporda, Myanmar'daki binlerce Arakanlı Müslümanın kaçmasına yol açan baskı ve insan hakları ihlallerine karşı BM organlarının birlikte hareket edemedikleri ve bunun sistematik ve yapısal başarısızlıkla neticelendiği belirtildi. Guatemala'nın eski Dışişleri Bakanı Gert Rosenthal'ın BM'nin talebiyle yazdığı ve pazartesi günü yayınlanan raporunda, BM'nin, Myanmar'da yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz diplomasinin mi yoksa ihlallere karşı sesini yükselten bir tutum mu sergilemesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımları uzlaştırmadığı ifade edidi. Rosenthal raporunda, Myanmar'da yaşanan olayların sonucunun "BM sisteminin işlevsiz performansı" olduğunu vurgularken, en üst düzeyde bile ortak bir stratejinin olmadığının altını çizdi. Raporda, "Kuşkusuz, BM'de ortak bir plan yerine parçalanmış stratejilerin uygulanmasının ardından ciddi hatalar yapıldı ve fırsatlar kaçırıldı." ifadesi kullanılırken, sistematik başarısızlığın bürokratik iç çekişmeler nedeniyle daha da büyüdüğü kaydedildi.

Rosenthal raporunda, burada çıkarılması gereken en önemli dersin, BM içindeki farklı organların birlikte çalışmasının teşvik edilmesi olduğunu vurguladı. Raporda, Arakan'daki ağır suistimallerin ana sorumluluğun Myanmar hükümeti olduğu kaydedilirken, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin eksik liderlik sergilediği ve orduyla arasına mesafe koyamadığı belirtildi. BM'nin Myanmar hükümetiyle bölgedeki insan hakları bağlamındaki olumsuz trendin değişmesi konusunda ortak bir çalışma gerekleştirilemediği de ifade edildi. Raporda, BM'de yaşanan bu sistematik başarısızlığın kurumun tek bir organına mal edilemeyeceğini belirtildi. Dünyanın en güçlü organizasyonu olarak nitelediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) de sorumluluk taşıması gerektiğini aktaran Rosenthal, BMGK'deki bölünmüşlüğün de şiddetin caydırılması hususunda BM Genel Sekreterliğinin ihtiyaç duyduğu desteği alamamasına yol açtığını kaydetti. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik