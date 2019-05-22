Arakanlı Müslümanlar sorunu New York'ta konuşuldu

Arakanlı Müslümanların uzun yıllardır ağır baskı ve zulümlere maruz kaldığını vurgulayan İbrahim, "Peki neden bu sorun 2017'de bu kadar kötü bir seviyeye ulaştı? Çünkü her soykırım yaklaşırken önce uluslararası toplumun nabzını yoklar. Eğer siz önceki zulümlere ses çıkarmazsanız, sonuç soykırım olur." değerlendirmesinde bulundu.

Herkes için adaletin sağlanması amacıyla yola çıkan New York merkezli "Budist Eylem Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından Arakanlı Müslümanlar'a yönelik zulmün kökenlerinin tartışıldığı bir panel gerçekleştirildi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar'a yönelik baskıların da devam ettiğine işaret eden İbrahim, "Arakanlı Müslümanlar krizi tüm zamanların en kötü krizi. Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'te kaldığı kamplardaki durum çok kötü. Kamplara baktığınızda vatandaşlığı, milliyeti ve umudu olmayan bir insan denizi görüyorsunuz." dedi.

İbrahim, katılımcılara, Arakanlı Müslümanların 2017'deki olaylardan önce yaşadıkları köylerin önceki ve sonraki halini gösterdi.

- "Ayrışma ordu tarafından bilerek siyasi amaçlarla kullanıldı"

Free Rohingya Coaliation New York Başkanı Khin Mai Aung da konuşmasında, gençliğinde Myanmar'da çeşitli toplumların bir arada yaşamasından hep gururla bahsettiğini belirterek, "Myanmar'da ordu zamanla daha baskıcı bir hale geldi. Ülkedeki etnik ve dini ayrışma ordu tarafından bilerek siyasi amaçlarla kullanıldı." görüşünü paylaştı.

Myanmar'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra ordunun, sadece Budistlerden oluşan bir ülke inşa etmeye çalıştığını kaydeden Aung, "Ordu, Budist milliyetçiliği artırdıktan sonra sadece Arakanlı Müslümanlar'ı değil diğer etnik grupları da hedef aldı. Arakan'da yaşananlar ordunun bölücülük politikasının açık bir örneği." dedi.