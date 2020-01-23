Arakanlı Müslümanlar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladı

Arakanlı Müslüman azınlığın haklarını savunan Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması" kararını memnuniyetle karşıladı.

Merkezi Londra'da bulunan BHRN'nin yöneticisi Kyaw Win, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün adalet açısından büyük bir gün ve sonunda çok uzun zamandır dünyanın kendilerini unuttuğunu hisseden birçok Rohingyalıya ümit veriliyor. Burma (Myanmar), dünyanın suçları artık sineye çekmediğini idrak ediyor." ifadesini kullandı.

BHRN de dünyanın gelecek günlerde Myanmar'ı yakından takip etmesi ve UAD'nin kararı doğrultusunda Arakanlı Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti önlemek için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

UAD kararının, Arakanlı Müslümanlara adalet konusunda büyük ümit verdiğini bildiren BHRN, "Bunun uygulanması temin etmek uluslararası toplumun görevi. Burma'ya, karara uymamanın, daha fazla yaptırım, tecrit ve diğer önlemler dahil sonuçları olacağını anlatılmak zorunda." açıklamasını yaptı.