"Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlar hesap vermeli"

Arakan'daki "soykırımın geçmişte bağıra bağıra geldiğine" ancak bunun engellenmesi için hiçbir adım atılmadığına dikkat çekilen konferansta, uluslararası toplumun tepkisizliğinin, yeni bir soykırıma daha yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

Konferansta, Myanmar'da 25 Aralık 2017'de ciddi oranda artan Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve zulmün aslında yeni olmadığı, uzun yıllardır bu topluluğun uğradığı haksızlıkların artık "soykırım" halini aldığı vurgulandı.

Özgür Rohingya Koalisyonu ve Columbia Üniversitesi iş birliğinde 8-9 Şubat'ta Bernard Collage'da yapılan konferansta, Arakan konusunda çalışan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, çeşitli ülkelerden akademisyenler ve aktivistler bir araya geldi.

DİLDAR BAYKAN - ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"nda Myanmar hükümeti ve ordusunun başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere ülkedeki etnik azınlıklara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü etnik temizlik kampanyalarına dikkat çekilerek, "Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlardan hesap sorulması" istendi.

Konferansta konuşan kadın aktivistler ise Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslüman kadınlara karşı tecavüzü bir silah olarak kullandığını ve tecavüze uğrayan kadınların çocuklarının gözü önünde ateşe atılarak yakıldığını anlattı.

Myanmar'da en çok zulüm gören halkın Arakanlı Müslümanlar olmasına karşın diğer etnik azınlıkların da ordunun hedefi haline geldiği belirtilen konferansta, Karen, Kaçin ve Şan eyaletlerinde de insanlığa karşı suçlar işlendiği kaydedildi.

Konferansta, Myanmar'da tüm yaşananlara rağmen bu ülkeye karşı ciddi bir adım atılmadığına işaret edilerek, uluslararası şirketlere ve ülkelere Myanmar'a karşı boykot kampanyaları yürütmeleri çağrısında bulunuldu.

- "Hesap sorulmalı, sorumlular adaletin karşısına çıkarılmalı"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlarla ilgili kitabında yeni bir "soykırım" olabileceği konusunda uyarılar yaptığını ve bunun gerçek olduğunu söyledi.