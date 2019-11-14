Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma başlatılması

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Mahkemenin bugün Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili verdiği karara ilişkin Başsavcı Bensuda, yazılı bir açıklama yaptı.

Bensuda açıklamasında, mahkemenin Myanmar ile Bangladeş sınırı arasında insanlığa karşı suç işlendiğini, Arakanlılara karşı etnik kökeni veya dininden dolayı zulüm yapıldığını gösteren makul dayanaklar olduğunu kabul ederek, soruşturma başlatmasına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Soruşturma başlatılmasına izin verilmesinin önemine vurgu yapan Bensuda, Myanmar ve başka yerlerde vahşet suçuna maruz kalan mağdurlara yönelik olumlu bir işaret olduğunu kaydetti.

Savcılık ofisi olarak yaptıkları çalışmalarla, UCM'nin yargı şartlarının yerine getirildiği her yerde mağdurlara adalet getirebileceklerini umut ettiklerini belirten Bensuda, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacaklarını aktardı.