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Arakanlı Müslümanlar'dan Sürgünün Yıldönümünde Protesto Eylemi

25.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Binlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Myanmar’da ordunun kitlesel katliam ve etnik temizlik kampanyası sonucu sürgüne gönderilmelerinin birinci yıldönümünde protesto eylemi düzenledi

Arakanlı Müslümanlar'dan Sürgünün Yıldönümünde Protesto Eylemi

Binlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Myanmar’da ordunun kitlesel katliam ve etnik temizlik kampanyası sonucu sürgüne gönderilmelerinin birinci yıldönümünde protesto eylemi düzenledi.

Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki mülteci kampında düzenlenen gösteride Arakanlı Müslümanlar için adalet çağrısı yapıldı. Uluslararası yetkililer Myanmar ordusunun düzenlediği kampanyayı etnik temizlik olarak tanımlıyor. Ancak bazı batılı kaynaklar olayı soykırım olarak da niteliyor.

Myanmar hükümeti, geçen yılki operasyonların yasadışı Müslüman militanları hedef aldığını savunuyor ve mültecilerin artık ülkelerine güven içinde dönebileceğini bildiriyor.

Ancak operasyondan sağ kurtulan mülteciler, Bangladeş’teki yardım görevlilerine köylerinin yakıldığını, yakınlarının gözleri önünde ya öldürüldüğünü ya da tecavüze uğradığını söylüyor ve yakılıp kül olan ya da mayın döşenen köylerine dönmenin güvenli olmadığını savunuyor.

Resmi rakamlara göre yaklaşık yarım milyon Arakanlı Müslüman, geçen yıl Myanmar’daki askeri operasyonun ilk ayında komşu Bangladeş’e sığındı. Sonraki aylarda 200 bin kişi daha Bangladeş’e geçti.

Birleşmiş Milletler, 2018 yılının ilk yarısında Myanmar’da hala şiddet olayları yaşandığı yönünde duyumlar alındığını, bu süre içinde 11 binden fazla kişinin daha Bangladeş’e sığındığını belirtti.

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