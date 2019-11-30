Arakanlı Müslümanları destekleyen aktivistlerden "tehdit altındayız" açıklaması

Avrupa'daki Arakanlı Müslümanları destekleme kampanyasının öncülerinden iki Myanmarlı insan hakları aktivisti, Myanmar'ın eski Devlet Başkanı General Ne Win'in torunu ve iş insanı Aye Ne Win'in tehditleriyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Arakanlı Müslümanlar için yaptıkları çalışmalarla tanınan Özgür Rohingya Koalisyonu Kampanya Koordinatörü Nay San Lwin ve Özgür Rohingya Koalisyonu'nun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet faaliyetlerini desteklediği iddia edilen Aye Ne Win'in kendilerini hedef aldığını belirtti.

Zarni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Aye Ne Win) Myanmar'daki en zengin ve ırkçı kişi olduğu için bunu çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar askeri istihbarat servisine yakın haber örgütlerinin, kendilerine karşı "devlet düşmanı" şeklinde propaganda yaptıklarını kayeden Zarni, "Bu son gelişmeleri çok ciddiye alıyoruz. (Nay San Lwin) İkimiz de yerel polis de dahil olmak üzere ilgili devlet kurumlarına bilgi veriyoruz." dedi.