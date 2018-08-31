"Arakanlı Müslümanları yüzüstü bırakmak son derece tehlikeli"

Myanmarlı Müslümanların sorunlarına dikkati çeken Win, “Müslümanlar için yeni bir yasal kategori oluşturdular. Müslümansanız gerçek Myanmarlı sayılmıyor, ‘karma ırk’ grubuna konuluyorsunuz. Pasaport almak gibi işlemlerde güçlük yaşıyorsunuz. Aylarca süren işlemler sırasında istihbarat görevlileri evinize geliyor, komşularınızla görüşüyor, bilgi topluyor.” dedi.

Win, resmi verilerde Myanmar’ın 55 milyonluk nüfusunun yüzde 4’ünün Müslüman olarak gösterildiğini ancak bu oranın gerçekte yüzde 10’un üzerinde olduğunu aktardı.

Londra merkezli insan hakları örgütü BHRN'nin Direktörü Win, Myanmar'da Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, "Eğer bugün Arakanlı Müslümanları yüzüstü bırakırsak, geriye kalan yüzde 70’lik Müslüman nüfusu da yüzüstü bırakmış olacağız. Bunun sonuçları son derece tehlikeli." dedi.

Win, bu süreçte sayıları giderek artan Müslümanın "devletsiz" ve "vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldığını" kaydederek, “Arakanlı Müslümanlar bunları 20 yıl önce yaşadı. Şimdi bütün Müslümanlar aynı trendi yaşıyor. Eğer bugün Arakanlı Müslümanları yüzüstü bırakırsak, geriye kalan yüzde 70’lik Müslüman nüfusu da yüzüstü bırakmış olacağız. Bunun sonuçları son derece tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Suu Çii ya soykırıma karşı çıkmalı ya da istifa etmeli"

Myanmar lideri Aung San Suu Çii’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Win, Nobel Barış Ödüllü siyasetçinin ordunun sözcüsü haline geldiğini söyledi.

Win, Suu Çii’nin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar karşısında Myanmar ordusunu savunduğunu, soykırımdan sorumlu 3 generali "kabinenin tatlı üyeleri" diye nitelendirdiğini ve katliamları inkar ettiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının başlangıcında pek çok kesimin Suu Çii'ye katliamlara karşı çıkması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Win, "Suu Çii kasıtlı olarak susmayı tercih etti. Bu büyük bir hataydı. Yaptıklarının hesabını o da vermeli." ifadelerini kullandı.