‘Arakanlı Müslümanlar’ın Geri Dönme Süreci Başlıyor’

Myanmarlı üst düzey bir yetkili Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın ülkeye geri alınma sürecinin bu hafta başlayacağını bildirdi. Geçen yıldan bu yana 700 bin kadar Arakanlı Müslüman Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınmıştı.

Bangladeş tarafından yapılan açıklamaya göre aylar önce Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşma uyarınca Perşembe gününden itibaren Arakanlı mültecilerin Myanmar’a geri alınma süreci başlayacak. Myanmar hükümetinden bir yetkiliye göre Kasım ortasında günde 150 mülteci olmak üzere 2 bin 251 kişilik ilk grup gönderilecek.

Arakanlı Müslümanlar içindeki bazı isyancı grupların güvenlik noktalarına yaptığı saldırılanın ardından Ağustos 2017’de Myanmar hükümeti bölgeye baskı politikasına başlamıştı. Yapılan baskınların organize olması, ölçeği ve şiddeti aralarında BM’nin de bulunduğu uluslararası toplumun sistematik soykırım yapıldığı suçlamasına yol açmıştı.

‘Acele planlar yapılmamalı’

Birleşmiş Milletler’in bağımsız Myanmar insan hakları araştırmacısı Yanghee Lee geçen hafta mültecilerin ülkeye geri dönmesiyle ilgili acele planlar yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Mültecilerin evlerine geri dönmesi halinde yeni infazlarla karşılaşmayacaklarının garanti altına alınmamış olmasının endişe verici olduğunu kaydetti.