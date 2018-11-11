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‘Arakanlı Müslümanlar’ın Geri Dönme Süreci Başlıyor’

11.11.2018 22:51 | Son Güncelleme

Myanmarlı üst düzey bir yetkili Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın ülkeye geri alınma sürecinin bu hafta başlayacağını bildirdi

‘Arakanlı Müslümanlar’ın Geri Dönme Süreci Başlıyor’

Myanmarlı üst düzey bir yetkili Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın ülkeye geri alınma sürecinin bu hafta başlayacağını bildirdi. Geçen yıldan bu yana 700 bin kadar Arakanlı Müslüman Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınmıştı.

Bangladeş tarafından yapılan açıklamaya göre aylar önce Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşma uyarınca Perşembe gününden itibaren Arakanlı mültecilerin Myanmar’a geri alınma süreci başlayacak. Myanmar hükümetinden bir yetkiliye göre Kasım ortasında günde 150 mülteci olmak üzere 2 bin 251 kişilik ilk grup gönderilecek.

Arakanlı Müslümanlar içindeki bazı isyancı grupların güvenlik noktalarına yaptığı saldırılanın ardından Ağustos 2017’de Myanmar hükümeti bölgeye baskı politikasına başlamıştı. Yapılan baskınların organize olması, ölçeği ve şiddeti aralarında BM’nin de bulunduğu uluslararası toplumun sistematik soykırım yapıldığı suçlamasına yol açmıştı.

‘Acele planlar yapılmamalı’

Birleşmiş Milletler’in bağımsız Myanmar insan hakları araştırmacısı Yanghee Lee geçen hafta mültecilerin ülkeye geri dönmesiyle ilgili acele planlar yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Mültecilerin evlerine geri dönmesi halinde yeni infazlarla karşılaşmayacaklarının garanti altına alınmamış olmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

Pazar günü Myanmar hükümetinin yaptığı açıklamaya göre ülkeye geri dönen Arakanlı Müslümanlar iki gün boyunca kamplarda kalacak, bu kişilere gıda ve giysi verilmesinin ardından geçiş kamplarına gönderilecekler. Çin, Hindistan ve Japonya sürece destek veren ülkeler arasında.

Mültecilerin ne kadar süreyle geçiş kamplarında kalacakları ya da bundan sonra nereye gidecekleri ise belirsiz. Arakanlılar’ın köyleri buldozerlerle yıkılmış, arazileri ise yerel Arakan Budistlerine verilmişti.

Vatandaşlık için başvurabilecekler

Yetkililer Pazar günü mültecilerin Ulusal Doğrulama Kartı adında kimlik belgeleri alabileceklerini söyledi. Bu belgeler mültecilerin Arakan eyaleti içindeki Maungdaw bölgesinde serbestçe hareket edebilmelerini sağlayacak. Bunun ardından da vatandaşlık için başvuru yapabilecekler.

Ancak geri dönen mültecilere vatandaşlık verilip verilmeyeceği konusundaşüpheler var.

Myanmar’da halkın büyük çoğunluğu Arakanlı Müslümanlar’ı bir etnik grup olarak kabul etmiyor ve onları Bangladeşli göçmenler olarak görüyor.

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