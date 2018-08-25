HABER

Arakanlı Müslümanların katledilmesinin 1. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

Katliamın birinci yılında, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto gösterisi yapıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın 1. yıl dönümünde protesto gösterisi düzenlendi.

İsveç Rohingya Derneği tarafından Sergels Torg Meydanı'nda düzenlenen eylemde, katliamda ölen Arakanlı Müslümanlar anıldı.

''Myanmar'daki soykırımı durdurun'', ''Arakanlı Müslümanları öldürmeyi durdurun'' ve "Katliamı durdurun'' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Myanmar hükümetiyle Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye geçmişte verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

- Türk halkı ve Erdoğan'a teşekkür

İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, burada yaptığı açıklamada, 25 Ağustos 2017 tarihinde on binlerce Arakanlı Müslümanın evlerini terk ederek kaçmak zorunda kaldığını ve binlercesinin katledildiğini hatırlattı.

Kalam, "25 Ağustos 2017 tarihinde Myanmar ordusu ile Budist milliyetçilerin başlattığı katliamda binlerce Arakanlı Müslüman katledildi. 700 binden fazla Müslüman, topraklarını terk ederek komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Buraya teknelerle geçen insanların üzerine Myanmar ordusundan ateş açıldı, binlerce insan da göç yolunda katledildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Arakanlı Müslümanlara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Salam, "En çok Sayın Erdoğan ve Türk halkı bize sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacağını ve sesimizi duyuracağını ümit ediyorum." diye konuştu.

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradıSivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı
TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz varTSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar İsveç'in Başkenti Stockholm 'Myanmar'daki soykırım Sergels Torg Meydan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.