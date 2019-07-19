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Arakanlı STK'lerden ABD'ye Myanmar'a daha sert yaptırımlar uygulama çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşları, ABD'ye Myanmar'a yönelik yaptırımlarını genişletmesi çağrısında bulundu

Arakanlı sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'ye Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen ordu yetkililerine karşı daha sert yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Arakanlı STK Özgür Rohingya Koalisyonu'nun koordinatörlerinden Maung Zarni, Myanmar ordusunun Arakan'daki soykırımlarında rolü olduğu kanıtlanan 4 üst düzey komutanının ABD'ye girişini yasaklama kararını yetersiz bulduklarını söyledi.

Kararın, Arakan'da soykırıma uğrayan Müslümanların acısını daha da artıracağına dikkati çeken Zarni, ABD'nin suç işleyen kişi ya da kurumların hesap vermesi konusunda ciddi olması halinde Myanmar'a ekonomik, diplomatik ve siyasi açıdan zarar veren yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.

Zarni, Myanmar'ın işlediği suçların Uluslararası Adalet Divanına taşınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Londra merkezli Burma İnsan Hakları Ağı'ndan dün yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırım kararından memnuniyet duyulduğu ancak bu kararların daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların Myanmar'ın üst düzey generallerinin hem Myanmar hem de dünya genelindeki ticari faaliyetlerini ve iş ortaklarını kapsaması gerektiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Myanmar ordusuna bağlı 4 üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolleri olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini açıklamıştı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing başta olmak üzere genelkurmay başkan yardımcısı, iki tuğgeneral ve aile fertlerinin ABD'ye girişi yasaklanmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde Bangladeş sınırındaki karakollara 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Müslümanlara yönelik kitlesel şiddet eylemleri başlattı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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arakan Myanmar yaptırım kararı

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