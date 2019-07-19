Arakanlı STK'lerden ABD'ye Myanmar'a daha sert yaptırımlar uygulama çağrısı

Arakanlı sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'ye Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen ordu yetkililerine karşı daha sert yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Arakanlı STK Özgür Rohingya Koalisyonu'nun koordinatörlerinden Maung Zarni, Myanmar ordusunun Arakan'daki soykırımlarında rolü olduğu kanıtlanan 4 üst düzey komutanının ABD'ye girişini yasaklama kararını yetersiz bulduklarını söyledi.

Kararın, Arakan'da soykırıma uğrayan Müslümanların acısını daha da artıracağına dikkati çeken Zarni, ABD'nin suç işleyen kişi ya da kurumların hesap vermesi konusunda ciddi olması halinde Myanmar'a ekonomik, diplomatik ve siyasi açıdan zarar veren yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.

Zarni, Myanmar'ın işlediği suçların Uluslararası Adalet Divanına taşınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Londra merkezli Burma İnsan Hakları Ağı'ndan dün yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırım kararından memnuniyet duyulduğu ancak bu kararların daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.