Ottowa Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Direktörü Prof. Dr. John Packer, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların sistematik olarak hedef alındığını belirterek "Myanmar'da adaletin hiçbir izi yok." dedi. Yardımeli Derneğince Ankara'da düzenlediği bir programa katılan Prof. Dr. Packer, Arakan'daki son duruma ve atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Packer, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini "yavaş yavaş ilerleyen bir soykırım" olarak niteledi. Birçok defa Arakan bölgesine gittiğini belirten Packer, bölgedeki insanların "devlete karşı tehlike oluşturmayan, Myanmar'ın parçası olmak isteyen ve örgütlü olmayan bir topluluk" olduğunu ifade etti. Packer, Myanmar'daki Arakan Müslümanların ikiden fazla çocuk yapmasının yıllardır yasak olduğunu hatırlattı. Ülkede Arakanlıların bu tip yöntemlerle "yasa dışı yaşayan bir topluluk" haline getirildiğini anlatan Packer, "Arakanlılar sistematik olarak hedef alındı. Naif veya aptal olmaya gerek yok, ne olduğu gayet açık." şeklinde konuştu.

Myanmar devletinin kendi insanına saldırdığını ve onları başka ülkelere kaçmaya zorladığını dile getiren Packer, devletin Arakanlıları temel gereksinimlerinden yoksun bıraktığına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Dünyada hiçbir devlet kendi halkını hedef alamaz" ilkesinin benimsendiğine işaret eden Packer, Myanmar'ın Arakanlılara yaptıklarının uluslararası hukukta karşılığının olması gerektiğinin altını çizdi. Arakanlı mültecilere yardım eden ülkelerin de mağdur edildiğini vurgulayan Packer, Myanmar'ın devlet sorumsuzluğunun faturasını diğer ülkelere ödetmesinin adalete sığmadığını aktardı. Şu anda yapılanların sorumlularının yargılanmasının uzak bir ihtimal olduğunu söyleyen Packer, "Myanmar'da adaletin hiçbir izi yok. Devlet, bu insanların vatandaşlığını almış ama bu konuda yargılayacak hiçbir merci yok. Sorumluların hesap vermesi ise gelecekte küçük bir ihtimal." şeklinde konuştu. Packer, Arakan'da yaşananların telafisinin çok zor olduğunu, Myanmar devletinin ancak devletlerin diplomatik baskısı veya uluslararası adalet kurumları yoluyla yargı önüne çıkarılmasının mümkün olduğunu kaydetti.