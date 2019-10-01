HABER

Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 19:37 | Son Güncelleme

Araklı-Bayburt karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunun Kestanelik mevkiinde seyir halinde bulunan Ekrem D.

Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı

Araklı-Bayburt karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunun Kestanelik mevkiinde seyir halinde bulunan Ekrem D. yönetimindeki kamyonet, karşı şeritten sollama yapan bir kamyonete çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Başka bir kıl payı kurtulduğu kazada ağaca çarpan kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler kamyonetin içindeki sürücü Ekrem D. ve Kemal Aygün’ü kamyonet içerisinden çıkartarak, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Ekrem D. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne, Kemal Aygün ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Telefon dolandırıcısı sahte polis tutuklandıTelefon dolandırıcısı sahte polis tutuklandı
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.