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Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza ilçenin Araklı Tüneli’nde meydana geldi.

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza ilçenin Araklı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 PK 685 plakalı içi su şişesi ile dolu araç, tünel içerisinde dörtlüleri yanık vaziyette duran 61 DT 227 plakalı araca dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarparak takla attı. Kazada, 61 DT 227 plakalı araçta bulunan Veli ve Fatma Çakır yaralanırken, yaralılar Araklı İtfaiye ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkartıldı. 61 PK 685 plakalı aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza sonucu etrafa saçılan su şişeleri ve kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları sonrasında ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

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