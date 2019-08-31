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Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu, Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmaların arından, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu, Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmaların arından, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İlçede bazı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların ekiplerce sürdüğü belirtildi.

Tolga SAĞLAM/ARAKLI(Trabzon),(DHA)-
FOTOĞRAFLI

Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)

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