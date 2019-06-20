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Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

SELDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Cevahir (66) için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı.

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)

SELDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Cevahir (66) için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Cevahir'in cenazesi Çamlıktepe köyünde toprağa verildi.
SELDEN KURTULAN KADIN O ANLARI ANLATTI
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nu basan sel sularından kurtulan Havva Kuloğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kuloğlu, "Okulda temizlik yapıyorduk. Birden yağmur başladı ve şiddetlendi. Orada çalışan iki belediye işçisi vardı. Biz çocuklarla da birlikte okulun alt katında oturuyorduk. Bir anda 'Yağmur çok geliyor, dere çok arttı. Üst kata kaçın' diye bağırdılar. O an şok olduk. Nasıl oldu bilmiyorum, üst kata kaçtık. O sırada teyzem, eşi ve çocukları balkondan 'Dere arttı mı, bu tarafa geldi mi?' diye sordular. Ben de 'Evet teyze dere çok arttı' dedim. Sonra baktığımda makine ile çalışan ve araba ile çalışan işçiyi dere sürüklemeye başladı. Kayaların, taşların, ağaçların geldiğini gördüm. Sonraki büyük gürültüde kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde bana 'sakin ol, Allah'a yalvar. Evleri, teyzenin evlerini almış' dediler. Ben şoktaydım. Nasıl aldı, nasıl oldu bilmiyorum. Benimle birlikte üç çocuğumla okulun üst katında duruyorduk. Çocuklarıma 'Allah'a yalvarın, ölüyoruz canlı canlı' dedim. 'Can kurtaran yok mu?' diye camlara çıkıp bağırdım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)

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