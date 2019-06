ARAKLI'DA SELDEN KURTULANLAR ANLATTI: SANKİ TSUNAMİ OLDU -2

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde, helikopterle kurtarılanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, "Mahallede bu 6'ıncı yıkım. Daha önce gelindi, ama bir önlem alınamadı. Böyle can mı verilmesi gerekiyordu? Bakkalcı arkadaşımız yok, diğer arkadaşlarımız yok, herkes gitti. Olay anında ben evdeydim. Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve 'çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor' dedim. Bana sadece 'tamam, çıkıyoruz' dedi o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD'ı, Jandarmayı aradık, 'geliyorlar' diyorlar, ama kimse o an gelemedi. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı" dedi.

'EVDEN ÇIKAMADIK'

Havva Cevahir ise, "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize 'helikopter gelsin alsın sizi, çıkın' dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık" diye konuştu.