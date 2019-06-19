HABER

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, SON DURUMU AÇIKLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

BAKAN SOYLU, SON DURUMU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından afetin son durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, kayıp 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.
Sel ve heyelan sonucu bölgede 7 binanın sel sularına kapılarak yerinden söküldüğünü aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Sel bölgede ağır tahribata neden oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra 3 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Burada 4-5 günce yağmur etkili olmuştu. Gerek DSİ, gerek belediye ekiplerimiz burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri vakitti. Hemen şu karşıda bir köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yiyerek, istirahat ederken sel, onları burada yakalamış oldu. 4 kullanılan, 3 de yarı kullanılan içinde kimsenin olmadığı, toplam 7 bina sel tarafından yerinden sökülerek götürüldü. Ancak temelleri kaldı. Arazide arkadaşlar tarafından aramalara hala daha devam ediliyor. 280 arama kurtarma ekibimiz, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, şu anda bu hattı boylu boyunca arıyor. Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce 1 kişiye daha ulaştık. Verilerimize göre, 6 kişimiz kayıp. Bu 6 kişi konusunda yoğun şekilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. "
'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'
Bölgede hasar tespiti çalışmaların başlatıldığını ve gerekenin yapılacağını kaydeden Bakan Soylu, "Hasar tespiti noktasında çalışmalar başlatıldı. Hemen arkamızda bulunan okul da selden ciddi şekilde etkilenmiş durumunda. Buradaki hasarın giderilmesi için arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın hasarları da tespit edilerek, gereği yerine getirilecektir. Çok geçmiş olsun. Bu coğrafyada bu tür sel ve heyelanlar oluyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabi en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle, bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
PAKDEMİRLİ: 3 GÜN YAĞIŞ VAR, EMNİYETLİ YERLERE GİDİN
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Son beş gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı; 'Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere gidin' şeklinde. Zaman zaman bu uyarıları almak da eksikliklerimiz oluyor. Ama bazen bu felaketi hissedemeyebiliyorsunuz. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü üç gün daha yağış bekleniyor. Havanın güneş olmasının bizi aldatmaması lazım. Burada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben vatandaşlarımıza daha emniyetli yerlere gitmelerini şiddetle öneriyorum. Üç gün daha yağış var. Ne geleceğini bilmiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Yaz sezonuna özel elbiselerYaz sezonuna özel elbiseler
Siirt'te ilk lavanta hasadıSiirt'te ilk lavanta hasadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.