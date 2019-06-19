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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

PROF.

PROF. DR. BEKTAŞ: SEL FELAKETİ, DOĞANIN BİR UYARISI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İklim değişiklikleri nedeni ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin daha çok ısındığını ve bu ısınmanın ani yağışlara neden olduğunu belirten Bektaş, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların ortak sonucuna bakıldığı zaman Karadeniz’in küresel ısınmaya bağlı olarak sürekli ısındığını görüyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesine oranla daha çok ısınıyor. 40 yıllık Karadeniz’in haziran ayında yani sel felaketini yaşadığımız bu ayda su sıcaklığı geçen yıl 19 dereceydi, şimdi ise 26 derece. Kıyaslama yapacak olursak Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in su sıcaklığı aynı durumda. Isınan su yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olmakta ve kıyı kenarlarında yağışlara sebebiyet vermektedir. Bilimsel çalışmalar bunu

ortaya koymaktadır" dedi.

Araklı’da yaşanan sel felaketi olayının küresel ısınmaya bağlı ani yağış ve sel olduğunu ifade eden Bektaş, "Elbette orada HES'le ilgili bir durumda var. Fakat esas neden doğal olaydır. Yani HES borusunu patlatan sel felaketidir. HES borusunun patlaması şu anki mevcut duruma tabi ki olumsuz etki etti. Ağaçları kökünden söküp getiren yağmur sel elbette buradaki boruyu patlatacak. Başka HES’ler de olsa onları da patlatacaktı. Bizim özellikle dereleri ıslah etmemiz lazım. Dere kenarlarına yerleşim bina kurmamamız lazım. Bölgemizde maalesef vatandaşın dere içerisine yapmış olduğu bina mühürlendikten sonra belli bir bedeli ödenince mührü açtırılıp inşaatına devam ettiriliyor. Caydırıcı yasaların yapılması ve dere yataklarının temizlenmesi şart” diye konuştu.

‘KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ BİR FANTEZİ BİR TEORİ DEĞİL’

Yaşanan sel felaketinin doğanın bir uyarısı olduğunu ilerleyen aylarda daha etkili yağışların olacağını söyleyen Bektaş, "Artık küresel iklim değişimi bir fantezi bir teori değil, bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve gelecekte de yaşamaya devam edeceğiz. Karadeniz bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alındığında haziran temmuz- ağustos aylarının Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik aylar olduğunu görebiliriz. Gürcistan Soçhi, Artvin, Trabzon üçgeni kritik bölgeler oldu. Çünkü Karadeniz bölgesinin en fazla ısınan yeri bu bölge ve risk buralarda çok büyük. Araklı ilçesinde yaşanan olay doğanın bize bir uyarısı. İlerleyen dönemlerde yani temmuz -ağustos aylarında yağışların getirdiği sel ve heyelanların maalesef çok daha fazla hasara neden olacağını göreceğiz" dedi.

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