Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (8)

BAKAN PAKDEMİRLİ: DERE YATAĞINDAKİ EVLERİ TERK EDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Belediyesi'nde sel ve heyelanla ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, selin vurduğu ilçede 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olarak arandığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, açıklamasında şöyle konuştu:

"Dünden beri devletin tüm kurumları burada kurulan koordinasyonla sürüyor. Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 tane ölümüze ulaşmış olduk. Şimdi gelen bilgi, kayıp olan 3 kişiyi de aramaktayız. Bu arama faaliyetleri hassas bir şekilde devam ediyor. Toprağın altında ve diğer taraflarda aradığımız için, bu faaliyetler çok hızlı şekilde ilerlediğini söyleyemeyiz. Şu saat itibarıyla 7 tane vatandaşımızın cenazesine ulaşıldı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'DEVLET YARALARI SARMAK İÇİN BURADA'

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğunu da kaydeden Bakan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla sahada 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle çalışmalar hummalı şekilde devam etmekte. Kapanan Araklı-Bayburt yolunu açma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları da çok titizlikle sürmekte. Tabi burada istediğimiz hızda ilerleyemiyoruz. DSİ ve Belediye personellerimizin cesetlerine ulaştık. Tabi saatler ve dakikalar geçtikçe, onların da oradaki vatandaşlarımızı cansiperane kendi hayatlarını hiçe saydıkları şeklinde hikâyelerine de ulaşmış olduk. Ben bu arkadaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet, tüm yaraları sarmak için burada. Tüm kurumlarıyla burada. Acımız çok taze. Bir yandan da hasar tespiti noktasında çalışmalar sürüyor. İlk tespitlere göre; 8 köy, 200 üretici, tabi ki Çamlıktepe ağırlık olarak etkilendi. 150 dekarlık bir fındık alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık. İlerleyen gün ve saatlerde bu bilgilerim daha güncel haline ulaşacağımızı umuyorum" dedi

Bakan Pakdemirli, meteoroloji yetkililerinden alınan yeni yağış uyarısını da vatandaşların dikkate almaları gerektiğini belirterek, vatandaşların bölgede özellikle dere kenarında bulunan evlerini terk etmelerini istedi.

