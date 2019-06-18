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Araklı'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun'daki helikopteri yolda şu an, geliyor"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sele ilişkin, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun'daki helikopteri yolda şu an, geliyor." dedi.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sel afetinden ötürü "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ustaoğlu, saat 14.00 sularında Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış meydana geldiğini belirtti.

Bu yağış sonucu oluşan sel felaketinde, ilk bilgilere göre 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii kara yoluyla ulaşım noktasında şu an henüz olay yerine ulaşamadık ama olay yerinde oturan gerek köy muhtarımızla gerek köyde oturan başka vatandaşlarımızla telefon irtibatlarımızı kurduk. Muhtarımız da az önce ifade ettiğim ev ve iş yerlerinin yıkıldığını söylüyor ama içerisinde oturan vatandaşlarımızla ilgili çok net bilgi yok çünkü biz sabahtan beri uyarıyorduk vatandaşlarımızı, 'Bugün yoğun yağmur bekleniyor, herkes dere yataklarından uzak dursun.' diye. O konuda tam bilgiyi alamadık ama şu an bizim sadece 1 vatandaşımızın cesedine ulaşıldı, bunun dışında kayıp vatandaşlarımız veya haber alınamayan vatandaşlarımızla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor."

Vali Ustaoğlu, şu an tüm ekiplerle bölgede olduklarına dikkati çekerek, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun'daki helikopteri yolda şu an, geliyor. Olay yerinde şu an bizim ilk bilgilere göre az önce de ifade ettiğim gibi haber alamadığımız vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Araklı sel Vali İsmail Ustaoğlu

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