Araklı'daki sel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça Trabzon'un Araklı ilçesinde sel afetinin yaşandığı bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

