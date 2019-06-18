HABER

Araklı'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekipleri Bakanlığımızca bölgeye sevk edilmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça Trabzon'un Araklı ilçesinde sel afetinin yaşandığı bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadıAyakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı
Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldüHasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araklı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.