Araklı'daki sel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hayatını kaybeden ve şu an kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Kayıplarımızdan bir tanesi Araklı Belediyesi görevlimiz, bir tanesi imam hatip görevlimiz, bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunların 3'ü Büyükşehir görevlisi, bir tanesi DSİ görevlisi, 3 de vatandaşımız kayıp. 4 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Tahliyeleri yapıldı. Helikopterlerle gerekli yerlere sevkleri yapıldı. Onların sağlık durumlarında önemli durum yok." diye konuştu.