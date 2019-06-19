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Araklı'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Kayıp 7 kişinin bulunması için 281 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

İlçedeki afette 3 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

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Araklı sel Trabzon

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