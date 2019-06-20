Araklı'daki sel

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK ve AFAD ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen Karadere mevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde dereye inen ekipler, demir çubuklar yardımıyla güzergahta arama faaliyetlerine devam etti. Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.

Dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin de dahil olduğu çalışmalarda jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolunda iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kepçe, greyder ve iş makinelerinin katıldığı çalışmayla dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.

