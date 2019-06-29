HABER

Araklı'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

Kayıp iki kişinin bulunabilmesi için devam eden çalışmalara sağanak uyarısı nedeniyle ara verildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan iki kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara, 12'nci gününde sağanak uyarısı nedeniyle ara verildi.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan iki kişinin bulunması için ekipler, 12 gündür yürüttükleri çalışmaları şiddetli yağış uyarısı nedeniyle durdurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince hafta sonu uyarı periyodunda, Trabzon merkezde metrekareye 40 ila 80 kilogram, diğer ilçelerde ise metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış düşmesi beklendiği bildirilmişti.

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolundaki çalışmalar ile selde hasar gören binaların yıkım işlemlerine de sağanak uyarısı nedeniyle ara verildiği öğrenildi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışmasıŞırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması
Hatay’da mağara kilisede dünya barışı için dua ettilerHatay’da mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araklı'daki sel arama çalışmaları Trabzon

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.