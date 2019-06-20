HABER

Araklı’daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün yağan yağmur sonucu oluşan sel ve heyelanın ilk anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün yağan yağmur sonucu oluşan sel ve heyelanın ilk anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü afetin boyutunu gözler önüne seriyor.
Selin yaşandığı 18 Haziran tarihinden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği ve selde sürüklenerek kaybolan 3 kişinin ise hala arandığı felaketin ortaya çıkan yeni görüntüleri selin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serdi.
Trabzon’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner’in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise 370’in üzerindeki ekibin katılımı ile sürüyor.
Bölgede 91 araç ve 39 iş makinesi aktif olarak görev yaparken, şuana kadar Çamlıktepe mahallesinde bir iş yeri ve 4 ev yıkıldı, bir okul ve 12 ev hasar gördü.

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemişTefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemiş
Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadıTur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.