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Araklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

TRABZON'un Araklı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketine ilişkin hasar tespiti tamamlandı.

Araklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördü

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Araklı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketine ilişkin hasar tespiti tamamlandı. İlçede 7 konut, 2 kamu, 1 iş yeri ve deponun bulunduğu, toplam 11 bina yıkılırken, 14 bina da ağır hasar gördü.
Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 8 kişinin cansız bedenleri bulundu, diğer 2 kişiye ise henüz ulaşılamadı.
11 BİNA YIKILDI, 14'Ü AĞIR HASAR ALDI
İlçede binaların yıkıldığı, yollar ve köprülerin hasar, tarım arazilerinin de zarar gördüğü sel ve heyelanla ilgili yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yapılan tespitlerde, 7'si konut, 2'si kamu, 1 iş yeri ve 1 depodan oluşan toplam 11 bina yıkılırken, 14 binanın da ağır hasar gördüğü belirtildi. 11 konutun da hafif hazar gördüğü selde, 7 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan ise telef okurken, toplam 60 dekarlık fındık arazisi ile 25 kovanda da zarar oluştuğu tespit edildi.
KAYIPLAR ARANIYOR
Kayıp olan Cengiz Cevahir (16) ve Mahmut Köseoğlu'nu (39) arama çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 350 kişilik ekip katılıyor.

FOTOĞRAFLI

Araklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördüAraklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördüAraklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördüAraklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördü

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