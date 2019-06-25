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Araklı’daki selde bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarında bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi.Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü yaşanan selde yürütülen arama çalışmalarında önceki gün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Araklı’daki selde bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarında bulunan cesedin Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü yaşanan selde yürütülen arama çalışmalarında önceki gün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin mahalle sakinlerinden Halim Köse’ye ait olduğu belirlendi.
Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri ise şöyle:
"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner ve Halim Köse”
18 Haziran tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişinin bulunması için arama faaliyetleri devam ediyor.

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