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Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, sel felaketine kaybolan 2 kişinin bulunması için hafta sonu sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara 230 kişilik ekiple yeniden başlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, sel felaketine kaybolan 2 kişinin bulunması için hafta sonu sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara 230 kişilik ekiple yeniden başlandı. Sel felaketinde ağır hasar alan dere yatağındaki Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da yıkıldı. Okul binasından geriye enkaz yığınları arasında öğrencilerin defter ve kitapları kaldı. Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü. KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) bulunması için bölgede etkili sağanak nedeniyle hafta sonu ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. AFAD, AKUT, UMKE, JAK, Deniz Polis ekipleri Karadere boyunca arama çalışmasını sürdürüyor. Askeri helikopter bölgeyi havadan tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışması yürütüyor. AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 230 kişilik ekip katılıyor. DERE YATAĞINDAKİ OKUL YIKILDI Selde, içerisindeki 10 kişinin son anda üst katlara kaçarak kurtulduğu Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgeyi ziyareti sırasında yıkılacağını açıkladığı dere yatağındaki okul binası için harekete geçildi. Boşaltılan okul binası iş makineleri ile yıkıldı. 2000 yılında inşa edilen ve yaklaşık 180 öğrencinin, eğitim öğretim gördüğü okul binasından geriye enkaz yığınları arasında öğrencilerin defter ve kitapları kaldı.

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