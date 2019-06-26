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Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:40 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan 78 yaşındaki Halim Köse, son yolculuğuna uğurlandı.Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşlardan 78 yaşındaki Halim Köse’nin cesedi bulunmuştu.

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan 78 yaşındaki Halim Köse, son yolculuğuna uğurlandı.
Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşlardan 78 yaşındaki Halim Köse’nin cesedi bulunmuştu. Trabzon Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Halim Köse için Araklı ilçesindeki Hacı Hasan Küçük Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Köse’nin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köse’nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çamlıktepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Araklı’daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
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