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Araklı’daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor.

Araklı’daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan DSİ çalışanı Hasan Çakar için Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde cenaze namazı kılındı.
Çakar için Beşikdüzü Merkez Eski Camii’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Vakfıkebir Belediye Başkan Vekili Yusuf Sağlam, DSİ personelleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin ardından Çakar, Vakfıkebir ilçesinin Yaylacık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öte yandan aynı selde hayatını kaybeden Ali Kemal Coşkuner Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Erdoğan Uzun Akçaabat’ın Akçaköy mahallesinde ve Baki Turhan Yomra ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Araklı’daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Araklı’daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Araklı’daki selde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

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